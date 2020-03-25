Sağlık Bakanlığı 11 bin hemşire alımı yapacağını duyurdu! Hemşire alımı 2020 başvurusu ne zaman, şartları neler?

Hemşire alımı başvurusu ile ilgili detaylar netleşti. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamaları ardından kadro dağılımı ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. 11 bin hemşire alımı yapılacağı kesinleşti. Başvurular Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Hemşire alımı şartlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

HEMŞİRE ALIMI 2020 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 11 bini hemşire, 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını bildirdi. Bakan Koca, "Başvurular 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak." dedi.

HEMŞİRE ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular için Sağlık Bakanlığı tarafından şöyle bir açıklama yapıldı;

“Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.”