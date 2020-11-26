26 Kasım 2020 Perşembe 22:06 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan "zorunlu karantina" paylaşımı
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele ile ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." açıklamalarında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralları hatırlatan video paylaşan Koca, şu değerlendirmede bulundu:
Zorunlu karantina tedbirlerine uymamak, temas ettiğimiz herkesi riske atmak demektir. Tedbirlere harfiyen uymak ise kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur.