Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan koronavirüs testleri pozitif çıkan hastaları uyardı.

Koronavirüs hastalarını "Evden dışarıya adım atmayın" notuyla uyaran Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."