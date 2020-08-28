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  3. Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın
28 Ağustos 2020 Cuma 14:24 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, koronavirüs testleri pozitif çıkan ve 14 gün boyunca kendini izole etmesi gereken hastaları evden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan koronavirüs testleri pozitif çıkan hastaları uyardı.

Koronavirüs hastalarını "Evden dışarıya adım atmayın" notuyla uyaran Koca, şu ifadelere yer verdi:

"Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın."

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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs hastalarına uyarı: Evden dışarıya adım atmayın
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