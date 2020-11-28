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28 Kasım 2020 Cumartesi 23:43 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısıyla ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

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