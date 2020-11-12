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12 Kasım 2020 Perşembe 18:08 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Dr. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."

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