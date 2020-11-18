Sağlık Bakanı Koca sigara uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan vatandaşları sigara içme konusunda uyardı.

Bakan Koca paylaşımında, "Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uyulacağına inanıyoruz. Sigara, sayısız hastalığa yol açıyor. Dışarıda içilmesi, virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığı için ayrıca sakıncalı. Maskenizi sigara için çıkarmayın." ifadelerini kullandı.