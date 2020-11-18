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18 Kasım 2020 Çarşamba 23:56 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca sigara uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Koca sigara uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşlara sigara uyarısında bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Maskenizi sigara için çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan vatandaşları sigara içme konusunda uyardı.

Bakan Koca paylaşımında, "Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında, kalabalık cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağa uyulacağına inanıyoruz. Sigara, sayısız hastalığa yol açıyor. Dışarıda içilmesi, virüsün bulaşmasını kolaylaştırdığı için ayrıca sakıncalı. Maskenizi sigara için çıkarmayın." ifadelerini kullandı.

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