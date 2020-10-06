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06 Ekim 2020 Salı 19:34 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 6 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 6 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 6 Ekim koronavirüs tablosu...

Günlük koronavirüs tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.

Günlük verilere göre; son 24 saatte 112 bin 421 test yapıldı, 1511 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 55 kişi hayatını kaybederken, 1229 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 11 milyon 44 bin 338, toplam hasta sayısı 327 bin 557, toplam vefat sayısı 8 bin 553, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, ağır hasta sayısı 1414, toplam iyileşen hasta sayısı 287 bin 599 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISI KONTROL EDİLEBİLİR SEVİYEDE SEYREDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Bugün tespit edilen 1.511 yeni hasta var. Tedbirlerle galip geleceğiz. Birlik ve beraberlik virüsle mücadelenin gücü. Bu güce destek verin." 

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