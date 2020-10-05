05 Ekim 2020 Pazartesi 19:55 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 5 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 5 Ekim koronavirüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 632 Covid-19 testi yapıldı, 1603 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 1320 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 286 bin 370'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1.603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın." ifadelerini kullandı.