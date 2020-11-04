Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 4 Kasım koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 144 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 391 kişiye hastalık tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın." ifadelerini kullandı.