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30 Ekim 2020 Cuma 19:03 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 30 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 30 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 30 Ekim koronavirüs tablosu...

Türkiye’de son 24 saatte 2322 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1966 oldu, son 24 saatte 1703 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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