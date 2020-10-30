30 Ekim 2020 Cuma 19:03 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 30 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 30 Ekim koronavirüs tablosu...
Türkiye’de son 24 saatte 2322 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 322 kişiye hastalık tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1966 oldu, son 24 saatte 1703 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 322 bin 465'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." ifadelerini kullandı.