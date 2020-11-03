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  • Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 3 Kasım koronavirüs tablosu
03 Kasım 2020 Salı 20:13 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 3 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 3 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 3 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu, 79 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 386 oldu, son 24 saatte 1817 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 328 bin 824'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak."

<p>Kurgu-Editör: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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