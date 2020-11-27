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  • Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu
27 Kasım 2020 Cuma 19:40 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 27 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir." ifadelerini kullandı.

Karabağ - Sivasspor maç yorumunu Akşam Gazetesi Spor Editörü Şafak Gözmen yaptı.<p>Editör:<a href='m

Karabağ - Sivasspor maç yorumu

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