Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 27 Ekim koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 209 yeni hasta tespit edildi, 76 kişi vefat etti. 1511 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.