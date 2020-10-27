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27 Ekim 2020 Salı 19:03 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 27 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 27 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 27 Ekim koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 209 yeni hasta tespit edildi, 76 kişi vefat etti. 1511 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1827 oldu, son 24 saatte 1511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 317 bin 519'a yükseldi.

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