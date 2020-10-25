Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 25 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 112 bin 215 testten 2 bin 17 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 72 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 799'a yükseldi.

Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 112 bin 215 testten 2 bin 17 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 1297 kişi de iyileşti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888, toplam hasta sayısı 361 bin 801, toplam vefat sayısı 9 bin 799, toplam ağır hasta sayısı 1744, toplam iyileşen hasta sayısı 314 bin 390 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,6 olarak belirlendi.

"GİDİŞATI DEĞİŞTİRMEK BİZİM ELİMİZDE"

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 2 bin 17 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır" değerlendirmesinde bulundu.