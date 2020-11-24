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24 Kasım 2020 Salı 19:43 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 24 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

<p>Kovid-19 aşısı için gönüllü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal

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