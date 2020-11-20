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20 Kasım 2020 Cuma 19:19 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 20 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 20 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 20 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin." ifadelerini kullandı.

Koca, "Bugün tespit edilen 5103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık." açıklamalarında bulundu.

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