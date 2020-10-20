  • $7,8708
  • 9,3181
  • 483.159
  • 1210.41
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Sağlık
  • Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 20 Ekim koronavirüs tablosu
20 Ekim 2020 Salı 20:03 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 20 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 20 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 20 Ekim koronavirüs tablosu...

Ağır hasta sayısı 1545 oldu, son 24 saatte 1512 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz."

<p>İP İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için “FETÖ

İP milletvekili Ümit Özdağ canlı yayında açıkladı: İP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kuşadası'nda iki deniz kaplumbağası karaya vurdu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.