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  • Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu
02 Kasım 2020 Pazartesi 19:01 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 302 kişiye hastalık tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 341 oldu, son 24 saatte 1521 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 327 bin 7'ye yükseldi.

Bakan Koca, "Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla başarılı olamayız. Hep birlikte tedbirlerden taviz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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