Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 16 Kasım koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375 yükseldi.

Bakan Koca: "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait." ifadelerini kullandı.