16 Kasım 2020 Pazartesi 19:02 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 16 Kasım koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 16 Kasım koronavirüs tablosu...
Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375 yükseldi.
Bakan Koca: "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait." ifadelerini kullandı.