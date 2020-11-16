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  • Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 16 Kasım koronavirüs tablosu
16 Kasım 2020 Pazartesi 19:02 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 16 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 16 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 16 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 610, son 24 saatte 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375 yükseldi.

Bakan Koca: "Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait." ifadelerini kullandı.

Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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