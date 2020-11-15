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  • Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 15 Kasım koronavirüs tablosu
15 Kasım 2020 Pazar 19:14 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 15 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 15 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 15 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

Koca: "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

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