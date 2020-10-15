Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 15 Ekim koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 1693 yeni vaka tespit edildi, 66 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1311 artarak 299 bin 679'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103 COVID-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1408 oldu, son 24 saatte 1311 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'a yükseldi.

"KAZANAN BİZ OLACAĞIZ"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız" ifadelerini kullandı.