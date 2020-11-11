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  • Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 11 Kasım koronavirüs tablosu
11 Kasım 2020 Çarşamba 19:47 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 11 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 11 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 11 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 2 bin 693 yeni hastamız var. Salgın hastalıkla mücadele hem bireysel hem de toplum halinde yürütülebilir." ifadelerini kullandı.

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