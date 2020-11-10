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  • Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu
10 Kasım 2020 Salı 19:21 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 10 Kasım koronavirüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 2529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti. Hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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