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01 Ekim 2020 Perşembe 20:46 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 1 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca paylaştı... İşte 1 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son duruma ilişkin verileri paylaştı. İşte 1 Ekim koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 1 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı. 

Bakan Koca paylaşımında, "Bugün tespit edilmiş 1.407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım." ifadelerini  kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1407 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1402 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 281 bin 151'e yükseldi.

Son 24 saatte 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1507 oldu.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

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