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12 Kasım 2020 Perşembe 21:22 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Tekirdağ Şehir Hastanesi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Tekirdağ Şehir Hastanesi paylaşımı
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında hastanenin görseline de yer veren Koca, "Tekirdağ Şehir Hastanesi yarın açılıyor. Açılış, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek. Yüksek yatak ve yoğun bakım kapasitesine sahip hastanemiz, deprem riskine karşı sismik izolatörlerle güçlendirildi. İkinci fazıyla 158 bin metrekarelik dev bir sağlık kampüsüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.

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