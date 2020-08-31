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  3. Rusya'da toplu aşılama kasım-aralık ayı içerisinde başlıyor
31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:46 | Son Güncelleme:

Rusya'da toplu aşılama kasım-aralık ayı içerisinde başlıyor

Rusya'da toplu aşılama kasım-aralık ayı içerisinde başlıyor
DHA

Rusya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının kasım-aralık ayı içerisinde halka vurulmaya başlanacağı bildirildi.

Rusya'da, koronavirüs için geliştirilen Sputnik V aşısı kasım-aralık ayı içerisinde halka vurulmaya başlanacak. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ilk olarak yüksek riskli grupların toplu aşılanmalarına başlanacağını duyurdu.

DHA'da yer alan haberde Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşıların Rusya’nın farklı bölgelerine olan sevkiyatın Eylül ayında başlanacağını belirtti.

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