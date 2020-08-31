31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:46 | Son Güncelleme:DHA
Rusya'da toplu aşılama kasım-aralık ayı içerisinde başlıyor
Rusya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının kasım-aralık ayı içerisinde halka vurulmaya başlanacağı bildirildi.
Rusya'da, koronavirüs için geliştirilen Sputnik V aşısı kasım-aralık ayı içerisinde halka vurulmaya başlanacak. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ilk olarak yüksek riskli grupların toplu aşılanmalarına başlanacağını duyurdu.
DHA'da yer alan haberde Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşıların Rusya’nın farklı bölgelerine olan sevkiyatın Eylül ayında başlanacağını belirtti.
KORONAVİRÜS AŞISI İSTEĞE BAĞLI
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