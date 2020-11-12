Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko açıkladı! 'Koronavirüs aşısı 'Sputnik V' Türkiye'de üretilebilir'

Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşının yüzde 94 etkili olduğu açıklamasından sonra Rusya’dan da Sputnik V’nin yüzde 92 koruma özelliği olduğu belirtildi. Ülke içinde tescilli olan ‘Sputnik V’ ve ‘EpiVacCorona’ aşıları hakkında önceki akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko önemli açıklamalarda bulundu:

‘ÜRETİM İÇİN İSTEKLİLER’



“Türk Sağlık Bakanı’yla yaptığımız görüşmelerde Sputnik V’in, toksikoloji testleri yapıldıktan sonra yerel şartlara bağlı olarak Türk ilaç şirketlerinin tesislerinde üretilmesi konusunda istekli olduklarını gösterdiler” dedi.

İLK ETAPTA 50 MİLYON DOZ GEREKİYOR



Pfizer ve BioNTech ile Rus aşısı Sputnik V’nin uygulanabilmesi için onay süreci beklenirken ülkeler sipariş için şimdiden sıraya girdi. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise Türkiye’ye risk grupları için 50 milyon doz aşı gerektiğini ve bunların iki doz halinde 25 milyon kişiye uygulanması gerektiğini söyledi.