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  • 'Risk grubundakiler hem grip hem zatürree aşısı yaptırsın'
15 Ağustos 2020 Cumartesi 00:09 | Son Güncelleme:

'Risk grubundakiler hem grip hem zatürree aşısı yaptırsın'

'Risk grubundakiler hem grip hem zatürree aşısı yaptırsın'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker İnanç Balkan, influenza (grip) virüsünün çok hızlı mutasyon geçirdiğini belirterek her yıl yenilendiğine dikkat çekti.

6 AYINI DOLDURMUŞ BEBEK

Balkan, aşı ile oluşan antikorların koruyucu etkisi zamanla azaldığı için grip aşısının, mevsimsel grip salgınından hemen önce, Türkiye için kasımda yapılmasının uygun olacağını belirtti. Sağlıklı kişilerin grip aşısı, risk grubundakilerin ise hem grip hem de zatürree aşısı yaptırmasının Kovid-19 enfeksiyonunu daha sorunsuz atlatmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Balkan, şöyle devam etti:

“Grip aşısı, 6 ayını doldurmuş çocuklar dahil, salgın zamanlarında herkese ve risk grubunda olan kişilere yıllık olarak önerilmekte. Kronik hastalıkları bulunanlar ve yaşlılara bakım verenler, sağlık çalışanları, kapalı ve kalabalık alanlarda çalışanlar için grip aşısı özellikle öneriliyor. Zatürree ve grip aşısını ise şu kişilerin yaptırmasında fayda var: 65 yaş ve üstü, KOAH, astım, diyabet, böbrek, kanser, organ nakli alıcısı, kronik HIV enfeksiyonu ve kronik hastalıkları olanlar.”

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