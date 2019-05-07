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Ramazan boyunca kaç defa pide tüketebilirsiniz?

Ramazan boyunca kaç defa pide tüketebilirsiniz"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü diyetisyeni Ramazan ayı için hazırlanan örnek sofra tanıtımında, Ramazan pidesini ne kadar ne ve sıklıkta tüketmemiz gerektiği konusunda ayrı bir parantez açtı.

Diyetisyen Betül Çiçek , Ramazan pidesinin Ramazan'ın olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak "Her akşam değil ama gün aşırı ya da haftada iki kez tüketmeliyiz" dedi.

HER AKŞAM TÜKETMEMELİYİZ

Ramazan ayı için hazırlanan örnek sahur ve iftar sofrası tanıtımında konuşan diyetisyenler, Ramazan pidesi için ayrı bir paragraf açarak "Ramazan pidesi Ramazan ayının olmazsa olmazı. Mutlaka sofralarımızda yeri olacak. İftar sofrasında ramazan pidesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Daha uzun süren bir açlığa hazırlandığımız sahurda tam tahıllı ekmekleri tercih etmeliyiz. Ramazan pidesinin porsiyonlarını küçük tutabiliriz. Her akşam değil ama gün aşırı ya da haftada iki kez tüketmeliyiz" dedi.

(yenikadin.com)

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