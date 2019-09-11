Propofol nedir? Propofol ilacı ne için kullanılır?

“Propofol nedir?” sorusu merak ediliyor. Ankara'da, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.´nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), yanında 1 ampul propofol (bilinç düzeyinin azalması ve hafıza yetersizliği ile sonuçlanan kısa etkili bir ilaç) ve içinde poropofol bulunan enjektörler bulundu. Vatandaşlar bu olayın ardından ilaç ile ilgili detayları araştırmaya başladılar.

PROPOFOL NEDİR?

Propofol kısa etkili, intravenöz hipnotik ajandır. Kullanımı genel anestezi, indüksiyon ve idamesi, mekanik ventilasyon'dur. Yetişkinler tarafından kullanılanı ise prosedürel sedasyon'dur. Propofol aynı zamanda yaygın veteriner ilacı olarak da kullanılır.

PROPOFOL NE İÇİN KULLANILIR?

Endikasyonlar: Propofol anestezi indüksiyonu ve bazı durumlarda devamı için kullanılır. Propofol, sodyum tiyopental yerine anestezi başlatmak için sıklıkla kullanılır, çünkü propofolün iyileşme daha hızlıdır ve “temizdir”. Propofol mekanik ventilasyon ihtiyacı olan, ancak yoğun bakım ünitesindeki hastalar gibi cerrahi geçirmeyen bireylerin sedasyonunda da kullanılır. Kritik hastalarda, propofolün etkinlik ve toplam maliyet açısından lorazepamden daha üstün olduğu belirtilmektedir.Prosedürel sedasyon için propofol de kullanılır. Bu şekilde kullanımı, midazolamla karşılaştırıldığında daha hızlı toparlanma ile sonuçlanır. Ayrıca opioidler veya benzodiazepinler ile kombine edilebilir. Hızlı indüksiyon ve iyileşme süresinden ötürü, propofol aynı zamanda MRI uygulanan bebeklerin ve çocukların sedasyonu için yaygın olarak kullanılmaktadır. İkisi birlikte düşük oranda yan etkilere sahip olduğu için genellikle ketaminle birlikte kullanılır.

Kontraendikasyonlar: Propofol, herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir. Yumurta, yumurta ürünleri, soya fasulyesi veya soya ürünleri alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.