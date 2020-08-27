27 Ağustos 2020 Perşembe 01:23 | Son Güncelleme:
Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci: Nar kabuklu pastil virüsü boğazda yüzde 91 bitiriyor
İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, belirtisi olmayan pozitif kişilerde; beyin kanaması ve inme risklerini hatırlatarak, kimsenin rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı.
Virüsün ilk kuluçka merkezinin tükürük ve boğaz hattı olduğunu belirten Terekeci şöyle konuştu: “Bu hat üzerine müdahaleyle virüsün önünü kesebiliriz. Nar kabuğu özütü içeren pastil, ağızda bir bariyer oluşturarak 3. günde virüsü %91 oranında öldürüyor.”