Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci: Nar kabuklu pastil virüsü boğazda yüzde 91 bitiriyor

Virüsün ilk kuluçka merkezinin tükürük ve boğaz hattı olduğunu belirten Terekeci şöyle konuştu: “Bu hat üzerine müdahaleyle virüsün önünü kesebiliriz. Nar kabuğu özütü içeren pastil, ağızda bir bariyer oluşturarak 3. günde virüsü %91 oranında öldürüyor.”