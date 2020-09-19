  • $7,5575
  • 8,9826
  • 473.93
  • 1111.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Sağlık
  • Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kovid çocukta da ölümcül seyrediyor
19 Eylül 2020 Cumartesi 02:56 | Son Güncelleme:

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kovid çocukta da ölümcül seyrediyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kovid çocukta da ölümcül seyrediyor

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Çocuklar az bulaştırıyor düşüncesinin yanlış” olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyarılarda bulundu: “Çocuklar da virüsü en az yetişkinler kadar bulaştırabiliyor. Hacettepe Üniversitesi ile Ankara EAH tarafından takip edilen 220 Kovid tanısı alan çocuk üzerinde çalışma gerçekleştirildi. 220 çocuğun 6’sının uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğü, 2’sinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Okullar açıldığında yapılan çalışmalarda çocukların hastalanma ve bulaştırma riskinin daha da arttığını göreceğiz. Okullar için günlük vaka, testlerin pozitiflik oranı kriter olmalı.” dedi.

<p>Gaziantep'te Emine-Kemal K. çifti oğullarının bisikleti çarpışması yüzünden kavga ettiği Muhammed

Garajda komşularının çocuğunu dakikalarca dövdüler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan Tanya'ya: Tabağını al git!

Van'da ızgara planlı kent kalıntısı gün yüzüne çıkarılacak

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.