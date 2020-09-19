Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kovid çocukta da ölümcül seyrediyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyarılarda bulundu: “Çocuklar da virüsü en az yetişkinler kadar bulaştırabiliyor. Hacettepe Üniversitesi ile Ankara EAH tarafından takip edilen 220 Kovid tanısı alan çocuk üzerinde çalışma gerçekleştirildi. 220 çocuğun 6’sının uzun süre yoğun bakımda tedavi gördüğü, 2’sinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Okullar açıldığında yapılan çalışmalarda çocukların hastalanma ve bulaştırma riskinin daha da arttığını göreceğiz. Okullar için günlük vaka, testlerin pozitiflik oranı kriter olmalı.” dedi.