Prof. Dr. Cevdet Erdöl: 1 solunum cihazı birden fazla hastada aparatla kullanılacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal ve Tasarım Üretim Merkezi'nde Türk hekimler ve mühendisler tarafından koronavirüsle mücadelede kullanılmak üzere, bir solunum cihazının birden fazla hastanın ihtiyacını karşılamasını sağlayan ara parça tasarlandı.
METÜM’ün 3 boyutlu yazıcı ve titanyum malzemeden vücut yedek parçaları ürettiğini anlatan SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl “Solunum cihazını birden fazla hastada kullandırabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Şu an için ürettiğimiz ürün, en fazla 2 hastada çok elzem durumlarda ihtiyaç duyulursa kullanılabilecek. İhtiyaç olursa biz bu üretimi yapmaya ve Sağlık Bakanlığımıza ücretsiz vermeye hazırız” dedi.