Plaquenil nedir, ne işe yarar? Plaquenil corona virüs tedavisinde etkili mi?

Adından sıkça söz edilmeye başlanan Plaquenil merak edilmeye başladı. Korona virüs tedavi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fransa, Çin ve ABD’deki araştırmalar sonucunda corona virüs tedavisi için Plaquenil kullanıldığı belirtildi. Plaquenil ile ilgili detaylar haberimizde…

PLAQUENİL NEDİR?

Plaquenil’in yine corona virüs tedavisi ile adından söz ettiren klorokin ve hidroksiklorokin maddelerine benzer etkilere sahip olduğu gözlendi. Bunun yanı sıra romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi birçok romatizmal hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan aminokinolin türevi bir ilaç olarak da biliniyor.

PLAQUENİL CORONA VİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

ABD Başkanı Trump, Plaquenil’in FDA tarafından onaylandığını duyurdu. Ülkemizde ise henüz Plaquenil etkilerine yönelik bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili bir gelişme olması durumunda, ilgili bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.