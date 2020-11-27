  • $7,7679
  • 9,2749
  • 451.803
  • 1349.75
  • Haberler
  • Sağlık
  • Moderna ve Pfizer'in koronavirüs aşılarında yan etkiler açıklandı
27 Kasım 2020 Cuma 09:35 | Son Güncelleme:

Moderna ve Pfizer'in koronavirüs aşılarında yan etkiler açıklandı

Moderna ve Pfizer'in koronavirüs aşılarında yan etkiler açıklandı
DHA

Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı. Baş ağrısı ve yorgunluğun baskın olduğu etkilerin, zararsız olduğu ifade edildi.

Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yan etkiler arasında ilk dozda aşının yapıldığı bölgede acı olduğu ifade edilirken; ikinci dozda bazı gönüllülerde, eklem, kas ve baş ağrıları saptandı.

DHA'da yer alan habere göre, Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Moderna’nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7’sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi.

İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’unda kas ağrısı, yüzde 5.2’sinde eklem, yüzde 4.5’inde ise baş ağrısı görüldü.

Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren "şiddetli" ateş yaşadığı ifade edildi. Pfizer’in testlerine katılan kişilerin yüzde 4’ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.

<p>İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evle

İzmir depreminin yaraları sarılıyor: Depremzedeler konteyner kentte yeni yaşamlarına başladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nde sona yaklaşıldı

Vahşi doğanın yaşayan vampirleri

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.