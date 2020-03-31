Pembe göz de koronavirüs belirtisi!
Amerikan Oftalmoloji Akademisi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün bugüne kadar bilinmeyen bir belirtisi daha keşfedildi.
Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD’de Kovid-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1’inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.