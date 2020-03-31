Pembe göz de koronavirüs belirtisi!

Akademi, pembe göz olarak tarif edilen konjoktivitin de semptomlar arasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Araştırmaya göre, ABD’de Kovid-19 teşhisi konuşan her 30 hastadan 1’inde konjonktivit görüldüğü ifade edildi. Uzmanlar konjonktiviti olan kişilerin aynı zamanda ateş ve solunum zorluğu yaşamaları halinde, hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.