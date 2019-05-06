Parlak bir cildin 6 sırrı

Cildinizin parlak ve sağlıklı olması için düzenli egzersiz yapmanız, bol bol su içmeniz, nemlendiriciler kullanmanız, dört mevsim koruyucu kullanmanız ve cilt temizliğine dikkat etmeniz gerekiyor.

1.BOL BOL SU İÇİN

Bol su tüketimi cildin nemlendirici etki gösterir. Günde 2 litre su içerek hem cilt hem de vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz. Çay kahve tüketerek yeterince su tükettiğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu maddeler idrar yapıcı olduğu için vücuttaki suyun da azalmasına neden olur.

2.NEMLENDİRİCİ KULLANIN

Yaşlanan, kuruyan ve pullanan cildi bu etkilere karşı korumak için sık sık nemlendirmeniz gerekir. Doğal nemlendirici içeren ürünlerle cildinizin bu ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Cildinizin parlak ve canlı bir görünüme kavuşması için yeterli miktarda su içmek, nemlendiriciler kullanımı ve doğru beslenmek için önemli hususlara dikkat etmek gerekiyor.

3.CİLT TEMİZLİĞİNE DİKKAT

Özellikle yağlı ciltler akne oluşumuna ve mikrop oluşumuna karşı sık sık cilt temizliği yapmalıdır. Yağlı ciltlerin bu sorunlara uygun yapısı olması nedeniyle doğal ve antiseptik bakım ürünleriyle cilt temizliği yapmaları gerekmektedir.

4.DÜZENLİ BESLENMEYE DİKKAT

Vitamin yönünden zengin meyve sebze gibi besinler tüketilmelidir. E, C vitaminleri ve çinko yönünden besinler tüketilmeye özen gösterilmelidir. Sigaradan kesinlikle uzak durulmalı, çay ve kahve de az tüketilmelidir.

5.SPORU İHMAL ETMEYİN

Cilt sağlığı için çok önemli olan spor kapalı mekanlarda değil açık havada yapılmalıdır.

6.DÖRT MEVSİM KORUYUCU KULLANIN

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için sadece yaz aylarında değil dört mevsim koruyucu kullanmalısınız. Koruyucu ürün seçerken kimyasal ve fiziksel filtrelerin olduğu ürünleri tercih etmeye özen gösterin.

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