Parasetamol nedir? Parasetamol içeren ilaçlar ne için kullanılır?

Parasetamol içeren ilaçlar merak ediliyor. Parasetamol nedir, ne için kullanılır? Soğuk hava dalgasının etkisini yeniden göstermesinin ardından gribal enfeksiyonlara yakalanan vatandaşlar, muayene oldukları doktorların önerdiği ilaçları içiyorlar. Bazı ilaçlar içerisinde bulunan ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesi olan parasetamol ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

PARASETAMOL NEDİR?

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır. Plazma proteinlerine bağlanması zayıftır.

PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLAR NEDEN KULLANILIR?

Baş ağrısı, migren, âdet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir. Asetilsalisilik asite duyarlılığı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.

Parasetamol içeren ilaçların yan etkileri arasında deride püriritik makulopapüler döküntüler, ürtiker, methemoglobinemi ve bazı gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler bulunuyor.