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Pandemi nedir, ne demek? Pandemik hastalıklar nedir?

Pandemi nedir, ne demek" Pandemik hastalıklar nedir"

Pandemi nedir, ne demek? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Pandemik hastalıklar nedir? Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Yeni tip virüs için pandemi açıklamasının yapılıp yapılmadığı gündemde yer alıyor. Kelimenin anlamı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Pandemi kelimesinin anlamı merak ediliyor. Pandemi nedir, ne demek?  Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Yeni tip virüs için pandemi açıklamasının yapılıp yapılmadığı gündemde yer alıyor. En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isimdir. Detaylar haberimizde sizlerle.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

HANGİ HASTALIKLAR PANDEMİK HASTALIKTIR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

yeni bir virüs olması

insanlara kolayca geçebilmesi

insandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Bazı sağlık uzmanları, koronavirüsün tüm bu kriterleri karşılamaya başladığı görüşünde.

Tarihte Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.


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