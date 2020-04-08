Pandemi nedir, ne demek? Pandemi hastaneleri hangileri? Pandemi Hastaneleri listesi!

Dünyada salgın haline gelen koronavirüsü ile mücadele devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından corona virüsün pandemi ilan edilmesi ile birlikye birçok hastanede tedavi devam ediyor. Pandemi nedir, ne demek? Pandemi hastaneleri hangileri? gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

PANDEMİ NEDİR, NE DEMEK?



Pandemi veya pandemik hastalık; bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır. Tarihte Veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.

En basit tanımıyla dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim de diyebiliriz.

PANDEMİ HASTANELERİ HANGİLERİ?



Sağlık Bakanlığı genelgesine göre; salgın hastalıklarla mücadele gerekli şartları sağlayan tüm devlet ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi olarak kabul ediliyor. Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların corona tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması ise zorunlu hale getirildi.

PANDEMİ HASTANELERİ LİSTESİ!



Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılan bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve bu vakalar için rezerve edilecek. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı belirlenecek. Tedavisi başlayan ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu, onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkoloji klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal kullanılmaya devam edilecek.

Pandemi hastanelerinde, Kovid-19 tanısı alan hastalar dışındaki hastaların hangi servis ve yoğun bakımlarda izleneceği belirlenecek.

Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek şekilde organize edilecek.

Pandemi hastalarına ayrılan klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergahı belirlenecek ve bu güzergah üzerinde gerekli tedbirler alınacak.

Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde çalışacak personelin vardiyalar şeklinde isimleri ve unvanları belirlenecek.

Pandemi hastanelerinde, Kovid-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabildiği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odasının belirlenmesi ve rezerve olarak tutulması gerekecek.

Pandemi hastanesinin başhekimi, mesul müdürü, normal işleyişini aksatmayacak şekilde klinik yatakların, yoğun bakımların, ameliyathanenin kullanılması ve personel görevlendirilmesi konusunda tam yetkili olacak.

İl Sağlık Müdürleri tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliğini yapmaya tam yetkili olacak.

Kovid-19 tanısı konulan hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan il, ilçe hastaneleri bu hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak sevkini gerçekleştirecek. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilecek.

HANGİ HASTALIKLAR PANDEMİK HASTALIKTIR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

Yeni bir virüs olması

İnsanlara kolayca geçebilmesi

İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Bazı sağlık uzmanları, koronavirüsün tüm bu kriterleri karşılamaya başladığı görüşünde.

Tarihte Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.