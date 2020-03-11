Pandemi nedir? Kısaca pandemi-pandemik ne demek?

Pandemi nedir? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Pandemik ne demek? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." açıklamasında bulundu. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.

En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

HANGİ HASTALIKLAR PANDEMİK HASTALIKTIR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için kabaca üç kriter aranıyor:

Yeni bir virüs olması

İnsanlara kolayca geçebilmesi

İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Bazı sağlık uzmanları, koronavirüsün tüm bu kriterleri karşılamaya başladığı görüşünde.

Tarihte Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.