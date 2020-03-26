Pandemi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı? işte Detaylar...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüs vaka sayılarının günden güne artması üzerine hastalığı pandemi olarak tanımladı. Vatandaşlar ise pandemi kelime anlamını araştırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın pandemi hastaneleri ile ilgili yayınladığı genelge detaylarına ve pandemi kelime anlamına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PANDEMİ NEDİR?

Pandemi veya pandemik hastalık; bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır. Tarihte Veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.

En basit tanımıyla dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim de diyebiliriz.

HANGİ HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ?

Sağlık Bakanlığı genelgesine göre; salgın hastalıklarla mücadele gerekli şartları sağlayan tüm devlet ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi olarak kabul ediliyor. Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların corona tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması ise zorunlu hale getirildi.