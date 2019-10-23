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Ötenazi nedir, ne demek? Ötenazi nasıl yapılır?

Ötenazi nedir, ne demek" Ötenazi nasıl yapılır"

“Ötenazi nedir, ne demek?” soruları araştırılan konular arasında yerini aldı. Ötenazi nasıl yapılır? Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort, yıllardır mücadele ettiği kas hastalığının artık dayanılmaz hale gelmesi sebebiyle ötenazi ile dün yaşamına son verdi. Vatandaşlar bu haberin ardından ötenaziyi araştırmaya başladılar. İşte detaylar…

Ötenazinin ne olduğu araştırılıyor. Ötenazi nedir, ne demek? Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort, yıllardır mücadele ettiği kas hastalığının artık dayanılmaz hale gelmesi sebebiyle ötenazi ile dün yaşamına son verdi. Merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖTENAZİ NEDİR?

Ötenazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak. Ötenazi uygulaması bu üçü dışında farklı formlarda da olabilir; örneğin pasif ötenaziye kişinin tedavi edilebilecek ama ölümcül bir bulaşıcı hastalığının tedavi edilmeyerek kişinin, pasif olarak, ölümüne yol açılması dahildir. Ötenazinin farklı tipleri farklı yasal uygulamalara tabiidir. Pasif ötenazi genelde birçok ülkede, farklı koşullar altında yasalken, aktif ötenazi çoğu ülkede yasaktır.

Genellikle ötenazi başlığı altında tartışılan hekim destekli intihar (physician assisted suicide) genel olarak yasadışı olmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasaldır. Aktif ötenazi Türkiye'de yasal değildir. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, hastaya ötenazi uygulayan fail (hekim), tasarlayarak (taammüden) adam öldürme hükümlerine göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet (ömür boyu) hapis cezasıyla cezalandırılır. Bazı ülkelerde ötenazi yasal olmasa da, ötenazi faili cezaya çarptırılmaz.

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