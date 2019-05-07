Oruç tutarken başınızın ağrıması engelleyecek altın kurallar

Diyet uzmanı, ramazanda beslenme alışkanlığındaki değişime dikkat çekerek çeşitli tavsiyelerde bulundu. Sağlıklı kalmak için doğru besinleri doğru miktarda tüketmek gerektiğinin altını çizen uzman, oruç tutan kişilerin besin ögelerinden zengin gıdalarla dengeli bir şekilde beslendiğinde açlığa bağlı olarak sıkça karşılaşılan baş ağrısı, hazımsızlık ve sindirim sorunlarının daha hafif atlatılabildiğini söyledi.

SAHURUN YAPILMASI OLDUKÇA ÖNEMLİDİR

Normal koşullarda bireylerin beslenme programında 3 ana öğün yer alırken, bu miktarın Ramazan ayında 2 öğüne düştüğüne dikkat çeken Simitçi, güneşin doğuşundan batışına kadar aç kalınarak geçirilen sürede fazla yemek yenmediğinde kilo verme durumu gözlenirken, aç kalma korkusuyla çok fazla yemek yendiğinde ise bireylerde kilo artışının gözlemlendiğini belirtti.

'Yumurta, süt, yoğurt gibi proteinler, tam tahıllı ekmek, kabuklu kuru yemişler, söğüş sebze, tuzsuz ve yağsız peynir ve zeytin ile tarçının ramazan sofralarında mutlaka bulundurulması gerektiğine vurgu yapan diyet uzmanı, Ramazan ayında 2 ana öğünden biri olan sahurun kesinlikle atlanmaması gerektiğini ifade ederek, "Uzun süreli açlıklar metabolizmanın yavaşlamasına neden olacağı için, sahurun yapılması oldukça önemlidir. Birçoğumuz sahurda kahvaltıyı tercih ediyoruz.

YEMEĞİN HEMEN ÜZERİNE UYKUYA YATILMAMALI

Tuzlu peynir, zeytin, salam, sucuk gibi gıdalar susuzluğu tetikleyeceğinden ölçüyü kaçırmamakta fayda var. Sahurda daha çok hafif kahvaltı, çorba, az yağ ile hazırlanmış zeytinyağlılar tercih edilebilir. Mide rahatsızlarının oluşmasını engelleyebilmek için özellikle yağlı besinlerden, kafein içeren kahve ve kakao tüketiminden kaçınılmalı ve yemeğin hemen üzerine uykuya yatılmamalıdır.

Yaz aylarında geçirilen ramazanda açlıktan daha önemli bir konu varsa o da susuzluktur. Susamamak için içtiğimiz bol suyun yanında su içeriği yüksek besinleri tüketmek de susuzluğumuzu bastırmamıza yardımcı olacaktır" dedi.

ASİTLİ BESİNLERDEN SAKINILMALI

Izgara et, sebze yemekleri, kuru baklagiller, bol salata, ayran ya da yoğurt gibi besinler tercih edilebilir. Basit şeker içeren kan şekerini dalgalandıracak gıdalardan kaçınılmalıdır. Yüksek tuz içeren gıdalardan, kızarmış besinlerden, baharatlı yiyeceklerden, asitli besinlerden sakınılmalıdır.

İftar sonrasında yeterli sıvı alınması da önemlidir, toksinlerin atılması için en az 8 bardak su tüketimini tavsiye ediyoruz. Ramazan sürecinin daha rahat geçmesi için fiziksel aktivite de ihmal edilmemelidir.

İFTARA BAŞLARKEN 1 2 SU BARDAĞI SU YANINDA 1 2 ADET HURMA

İftarda yenilmesi gerekenler hakkında bilgi veren diyat uzmanı, "Midemizi yormayacak besinlere yönelmelidir. Besinleri tüketirken yavaş tüketmeye özen gösterilmelidir. İftara başlarken 1 2 su bardağı su yanında 1 2 adet hurma ile oruç açılabilir. Ardından biraz dinlendikten sonra yemeğe geçilebilir. Yemeğe başlamadan önce 1 kepçe çorba tüketilebilir.

(Sabah)