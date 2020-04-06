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Ortak aktivitelerle moral depolayın

Ortak aktivitelerle moral depolayın

Prof. Dr. İlker Taşçı, Kovid-19 nedeniyle “evde kal” çağrıları üzerine sosyal izolasyon kapsamında evinde oturan yaşlıların sağlığının korunması ve evinde yaşlısı olan hane halkına önerilerde bulundu.

Prof. Dr. İlker Taşçı, evinde oturan yaşlıların sağlığının korunması ve evinde yaşlısı olan hane halkına “Birlikte yemek yiyin, su için, yemeğini bitirdiklerinden emin olun. Büyüklerinizi de alın ve beraber germe ve denge egzersizlerine başlayın. Büyüklerinizin sosyal hayatta görüştükleri arkadaşlarıyla görüntülü konuşabilmesini sağlayabilirsiniz. Uzaktaki çocukları, torunları ve akrabalarıyla daha sık görüşmelerini sağlayın. Beraber sinema filmi, dizi, belgesel seyredin. Günde 2-3 defa haber bülteni izlemek yeterli olacaktır.” dedi.


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