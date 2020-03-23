Online corona testi nedir, nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı online corona testi uygulaması…

Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüsü salgınıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı vatandaşların korona virüse yakalanıp yakalanmadığını kontrol edebilmeleri için online bir kontrol uygulaması geliştirdi. Vatandaşlar ise online corona testi uygulamasının nasıl yapıldığını merak etmeye başladı. Detaylar haberimizde…

ONLİNE CORONA TESTİ NEDİR?

Türkiye’de korona virüsüne karşı yapılan çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı, online corona virüsü testi kontrol uygulamasını hizmete sundu. Bakanlığın özel olarak corona virüsüne karşı açtığı web sitesinde öncelikle kişisel bilgiler dolduruluyor ve uygulamaya giriş yapılıyor. Corona virüsü testine online giriş yapanlara, belli sorular yöneltilerek kişilerin yanıt vermesi bekleniyor.

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CORONA TESTİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı online korona virüs kontrol uygulamasında "Son 14 gün içerisinde seyahat edilen ülke", "Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı", "Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle, grip, zatürre vb) olan birisiyle temas olup olmadığı, kronik hastalık sorgusu, sağlık çalışanı olunup olunmadığı, ateş durumu, boğaz ağrısı, göğüs sıkışması" gibi hastalığa dair belirtilerin sorgulanması aşamaları bulunuyor. Verilen cevaplara göre ise kişinin koronavirüs riski durumuna ilişkin ön değerlendirme sonucu belirtiliyor.

Uygulama, kesin sonuç vermek amacıyla kurulmuş değil. Yalnızca bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise testi yapan vatandaş, bir sağlık kuruluşuna başvurması konusunda yönlendiriliyor.