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  3. Ölümleri % 30'a kadar önleyebiliyor! Koronavirüste yeni umut: Steroidler
04 Eylül 2020 Cuma 03:55 | Son Güncelleme:

Ölümleri % 30'a kadar önleyebiliyor! Koronavirüste yeni umut: Steroidler

Ölümleri % 30'a kadar önleyebiliyor! Koronavirüste yeni umut: Steroidler

DSÖ ve Bristol Üniversitesi yaptığı son araştırmalara göre steroid ilaçları koronavirüsle mücadelede oldukça etkili.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İngiltere’de yer alan Bristol Üniversitesi yaptığı ortak çalışmada, ucuz ve kolay erişilebilen hidrokortizon, metilprednizolon ve deksametazon adlı steroid ilaçlarının kritik Kovid-19 hastalarında ölüm riskini yüzde 20 azalttığı açıklandı. Amerikan Tıp Birliği Dergisi JAMA’da yayımlanan araştırmaya göre ise deksametazon içeren steroid çeşidinin en başarılı sonuçlara ulaştığı, bin 282 hasta üzerinde yapılan testlerde ilacın ölüm oranını yüzde 36’ya kadar düşürdüğü gözlemlendi. 

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