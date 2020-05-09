Ölümlerde düşük D vitamini etkisi

Düşük D vitamini seviyesi ve “sitokin fırtınası” adı verilen aşırı aktif bir bağışıklık sisteminin neden olduğu hiperinflamatuar durum arasında da güçlü bağlantı tespit edildi. Dr. Ali Daneshkhah, “Sitokin fırtınası, hastalarda akut solunum sıkıntısı sendromuna ve ölüme de yol açabilir” dedi. Araştırmacılar, D vitamini takviyesi konusunda aşırıya gidilmemesi konusunda da uyarıyor.