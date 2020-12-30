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  • Ocaktan itibaren "kontrolsüz koronavirüs dalgası" başlayabilir
30 Aralık 2020 Çarşamba 10:41 | Son Güncelleme:

Ocaktan itibaren "kontrolsüz koronavirüs dalgası" başlayabilir

Ocaktan itibaren "kontrolsüz koronavirüs dalgası" başlayabilir
AA

Fransız Bilim Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, ocak ayından itibaren "kontrolsüz koronavirüs dalgası" yaşanabilir. Uyarıda bulunan uzmanlar, vaka artışını kontrol altına alabilmek için seçeneklerini hükümete sundu.

Fransa'da Bilim Konseyi, ocak ayından itibaren yeni tip koronavirüs salgınının "kontrolü kaybedilmiş şekilde yeni bir dalgasının başlayabileceği" uyarısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre; konsey, 23 Aralık'ta hükümete gönderdiği ve bugün kamuoyuna açıklanan raporunda, yeni yıl dolayısıyla yapılacak kutlamaların vaka sayılarında artışa neden olacağı, bu nedenle salgının kontrolünün kaybedilebileceği konusunda otoriteleri uyardı.

Vaka artışının kontrol altında tutulabilmesi için 3 seçenek öneren Konseyin 28 Aralık'tan itibaren salgının yayılma hızı gösterebileceği bazı bölgelerde sıkı kısıtlama önlemleri alınması önerisi ise hükümet tarafından kabul görmedi.

DAHA SERT ÖNLEMLER ALINMALI

İkinci seçenekte bilimsel veriler ışığında ocak ayını da kapsayan sosyal veya ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılmasını içeren ek tedbirler uygulanmasını öneren Bilim Konseyi, üçüncü seçeneğin yılbaşı tatili sonrası yeni hastaneye yatış rakamlarına bağlı uzatılmış kapanma ihtimalini içeren daha sert kısıtlamalar ve alınan önlemler olabileceğini bildirdi.

Halk Sağlığı Kurumunun dün paylaştığı son verilere göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 960 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 63 bin 109'a çıkarken, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 2 bin 960 artışla 2 milyon 562 bin 646'ya yükseldi.

Haberin Özeti

Fransız Bilim Konseyi, ocak ayından itibaren "kontrolsüz koronavirüs dalgası" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

DETAY
Konsey, vaka artışının kontrol altında tutulabilmesi için 3 seçenek önerdi.
• Bazı bölgelerde sıkı kısıtlama önlemleri alınması gerekiyor.
• Ocak ayını da kapsayan sosyal veya ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılmasını içeren ek tedbirler uygulanması gerekiyor.
• Yılbaşı tatili sonrası yeni hastaneye yatış rakamlarına bağlı uzatılmış kapanma ihtimalini içeren daha sert kısıtlamalar alınması gerekebilir.
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