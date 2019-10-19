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Obezler sağlıkları için 2.5 kat fazla harcıyor

Obezler sağlıkları için 2.5 kat fazla harcıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan raporda, obezlerin normal bireylere göre yaklaşık 2.5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığı belirlendi.

Rapora göre, 2020’den 2050’ye kadar obezite kaynaklı harcamaların en fazla mali yükü 644 dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’ne getireceği ifade edildi. Raporda Türkiye ile ilgili rakamlar da yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye sağlık harcamalarının yüzde 12’sinin obeziteye bağlı hastalıklara ayrılacağı ön görülüyor. Bu da kişi başına 99 dolar harcama anlamına geliyor.

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